مقداد: إننا أمام خيارين فقط، إما مع صفقة القرن وإما مع فلسطين

أعلن عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي المقداد​ أن هناك خيارين أنه لا ثالث لهما، إما مع ​صفقة القرن​ وإما مع ​فلسطين​، معتبراً أن ​حزب الله​ وكل محور ​المقاومة​ مع فلسطين ضد الصفقة.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار المقداد إلى أنه "غداً ظهراً سيعلنونَ بيع ​القدس​، سيعلنون مخططهم لدفن ​القضية الفلسطينية​، غداً ظهراً لن تنفع المواقف الرمادية، إما مع فلسطين واما مع صفقة القرن، لا حلول وسط من الآن! حزب الله وكل محور المقاومة خياره كما دائما مقاومة، ومن يختار صفقة القرن يتحمل المسؤولية امام التاريخ وامام الشعوب العربية".