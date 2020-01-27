حنكش: جلسة اقرار الموازنة غير دستورية

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في حديث تلفزيوني له أن "جلسة اقرار ​الموازنة​ هي جلسة غير دستورية"، مشيراً الى أن "الوزراء لم يكونوا موجودين بل كان رئيس ​الحكومة​ فقط حاضرا، فمع من سنناقش الموازنة، هل سنناقشه فيما بيننا".

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