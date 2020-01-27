أكدت وزيرة الاعلام ​منال عبد الصمد​ بعد اجتماع لجنة ​البيان الوزاري​ عن "عقد سلسلة اجتماعات متتالية خلال الاسبوع لمتابعة اعداد البيان الوزاري، وتمهيداً لمثول ​الحكومة​ امام ​المجلس النيابي​"، موضحةً ان رئيس الحكومة ​حسان دياب​ اكد ان "اقرار ​الموازنة​ اليوم يعطي اشارة ايجابية للداخل والخارج، وان الحكومة كانت حريصة على تسهيل اقرار الموازنة نظرا لاهميتها في استمرارية عمل ​الدولة​"، مشيرةً الى "عدم وجود اي عراقيل تواجه عملية اعداد البيان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاعلام: سنعقد سلسلة اجتماعات خلال الاسبوع تمهيداً لنيل الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.