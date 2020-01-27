دعا عضو كتلة اللقاء التشاوري النائب ​عدنان طرابلسي​، ​حكومة​ الرئيس ​حسان دياب​ لعدم الوقوع في ما وقعت به سابقاتها. وفي تصريح له على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أشار طرابلسي أن"هذه ​الموازنة​ توضع في وجه حكومة جديدة لا علاقة لها فيها. ولا أستطيع تحمل عبء الموافقة على هذه الموازنة. وندعو ​الحكومة الجديدة​ لعدم الوقوع في ما وقعت به سابقاتها، وننصحها أن تكون جدية وأن تتحمل المسؤولية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: ندعو الحكومة الجديدة لعدم الوقوع في ما وقعت به سابقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.