تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في بكين









اسماء السيد - بكين: أعلنت السلطات في مدينة بكين الاثنين عن أول حالة وفاة في العاصمة الصينية جراء فيروس كورونا المستجدّ.

والضحية رجل يبلغ خمسين عاماً زار مدينة ووهان، مركز الوباء، في الثامن من يناير وبعد عودته إلى بكين بسبعة أيام أصيب بمرض مع حرارة مرتفعة، وفق ما أفادت لجنة الصحة في العاصمة. وقضى الاثنين جراء فشل في التنفس.

وصحّحت منظمة الصحة العالمية الاثنين تقييمها لتهديد الفيروس معتبرةً أنه أصبح "مرتفعاً" على المستوى الدولي ولم يعد "معتدلاً" كما كانت تصفه حتى الآن بسبب "خطأ في الصياغة".

وكانت المنظمة تعتبر حتى اللحظة خطر الفيروس "مرتفعاً جداً في الصين ومرتفعاً على المستوى الإقليمي ومعتدلاً على المستوى الدولي". وقال متحدث باسم المنظمة ومقرّها جنيف "كان هناك خطأ في الصياغة وصححناه".