ترمب يعرض على الصين المساعدة لمواجهة كورونا

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن الولايات المتحدة عرضت على الصين المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثار ذعرا من تفشيه على مستوى العالم.

وغرّد ترمب "نحن على تواصل وثيق جدا مع الصين فيما يتعلق بالفيروس". وأضاف "عدد قليل جدا من الحالات رصد في الولايات المتحدة لكننا نراقب عن كثب. عرضنا على الصين والرئيس شي (جينبينغ) أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا استثنائيون".