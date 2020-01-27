شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بوضع خطة عاجلة لمنع تسلل مواطنين يحملون فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، حول الإجراءات المتبعة والتدابير اللازمة التى تضمن عدم دخول مواطن مصاب بفيروس كورونا، خاصة وأن هناك سياحة صينية، والكثير من المنتجات الصينية تغزو السوق المصرى، مما يستوجب خطة محكمة لمنع تسلل أى شخص مصاب بالفيروس داخل الأراضى المصرية.

وشدد طوبيا، فى بيان له، على ضرورة تضافر من كافة الوزارات المعنية وفحص كافة المواطنين المترددين من وإلى الصين، على أن يكون هناك اسعافات فورية فى حال عن تم اكتشاف شخص يحمل هذا المرض، خاصة بعد احتجاز ملايين الصينيين فى الحجر الصحى بسبب هذا المرض، والاشتباه فى وصول المرض إلى أوروبا حيث رصدت ثلاث حالات فى فرنسا، إضافة إلى حالات مشكوك فيها في النمسا مما جعل الدول الأوروبية.

وطالب طوبيا، وزارة الصحية المصرية أن تكون على أهب الاستعداد فى حال إن تم اكتشاف شخص يحمل هذا المرض اللعين، وضرورة أن يكون هناك نشرات دورية وتوعية للمواطنين وتحذيرات من شأنها منع انتشار الفيروسات والحفاظ على الصحة العامة، ومنع هذا المرض من الانتشار.

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كما طالب النائب حسن عمر، وزارة الصحة، بضرورة كشف آلياتها لمواجهة الخطر المحتمل من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن العديد من الباحثين حول العالم توقعوا وحذروا أن يقتل فيروس كورونا عشرات الملايين، خلال عام ونصف، معبرا أن هذا التحذير مثير للقلق .

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تحرك وزارة الصحة بشكل سريع لمتابعة إجراءات الوقاية من الفيروس وبث مواد إعلانية تحمل تحذيرات للمواطنين، كما طالب الوزارة بتشديد الرقابة والمتابعة مع الهيئات المختصة بالمطارات والمعابر الحدودية لمنع دخول آى شخص مصاب بالفيروس، مشددا على أن على الوزارة أن توضح ما هى آلياتها وماهى الخطوات التى تم اتخاذها لمواجهة هذا الفيروس القاتل .