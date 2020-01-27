شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الوطنية الكينية: نقدر جهود السيسي الدبلوماسية لحل نزاعنا مع الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب اليوم، جاستن موتورى رئيس الجمعية الوطنية الكينية والوفد المرافق له، وأشاد " عبد العال " خلال اللقاء بالزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات، وحرص الدولة المصرية على دعم المشروعات التنموية، وفقًا لأولويات الأشقاء فى كينيا فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية فى قطاع البنية التحتية الكينية والتعاون لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعلاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سي.

كما أعرب الدكتور على عبدالعال، عن اهتمام مصر بتعزيز التواجد التجارى والاستثمارى فى كينيا فى ضوء التحركات المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادى فى إفريقيا كأحد أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، كما أشاد الدكتور على عبدالعال بالتعاون المصرى الكينى وتبادل التأييد على المستوى متعدد الدولى متعدد الأطراف.

على الصعيد البرلمانى، أعرب الدكتور على عبدالعال عن تقديره لمستوى العلاقات البرلمانية المصرية الكينية، مشيرًا إلى الزيارة التى قام بها على رأس وفد برلمانى إلى كينيا يوليو الماضى معلنا عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكينية لتشكل قناة فعالة للتواصل بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب جاستن موتورى رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق له منذ بدء تلك الزيارة مشيدًا بتنامى العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات، مؤكدا تقدير بلاده لجهود الوساطة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بين كينيا والصومال والتى ساهمت فى تقريب وجهات النظر بين البلدين، مضيفا أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية، وأن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة فى المجال البرلمانى، مقدما الشكر لمصر لدعم كينيا للترشح لشغل مقعد إفريقيا غير الدائم بمجلس الأمن.

واصطحب الدكتور على عبدالعال ضيفه فى جولة داخل مبنى البرلمان حيث زار الضيف قاعة المجلس كما زار المتحف واستمع إلى شرح عن تاريخ الحياة النيابية فى مصر والتى تمتد إلى أكثر من 150عاما، وأقام الدكتور على عبدالعال مأدبة عشاء على شرف الضيف الكينى فى بهو الشورى بمبنى المجلس

جدير بالذكر أن الضيف الكينى يأتى إلى مصر بناء على دعوة من الدكتور على عبدالعال ردا على الزيارة البرلمانية التى قام بها عبد العال لنيروبى فى وقت سابق.





























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