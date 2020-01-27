شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وأحزاب يهنئون منتخب مصر لليد: أيقونة السعادة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى بالتهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لاوليمبياد طوكيو مؤكدا أن لاعبى هذا الفريق من الشباب المصرى الواعد أسعد جميع المصريين بادائهم المهارى والفنى رفيع المستوى وتألقهم افريقيا ، وطالب " حسب الله " فى بيان له اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصفة خاصة تقديم جميع انواع الدعم لهذا الفريق الواعد معربا عن ثقته التامة فى قدرة المنتخب الوطنى لكرة اليد على المنافسة فى البطولات العالمية نظرا لأنه يضم عناصر على مستوى عال من الكفاءة فى الأداء.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله ان فوز مصر ببطولة كأس الامم الافريقية يؤكد استمرار ابطال كرة اليد فى تحقيق الانجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية وعلى جميع المستويات القارية والعالمية مشيدا بأداء اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى للفريق واتحاد كرة اليد

بدوره أكد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن حصد البطولات للفرق المصرية إنعكاس لما يحدث فى مصر من تقدم مشيرا الى ان منتخب اليد المصرى هو أيقونة الفرحة للمصريين دائما.

وقال "حسين " فى بيان له اليوم: نسعى لتمثيل يحصد الميداليات فى طوكيو وليس التمثيل المشرف وحسب متقدما بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الشباب واتحاد كرة اليد على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية لليد والتأهل للأولمبياد بطوكيو.

وقال " حسين " إن منتخب اليد المصرى هو أحد أهم أيقونات السعادة فى الرياضة المصريه وشبابه نماذج مشرفه للشباب المصرى فى الإرادة والتحدي والتصميم على النجاح والفوز وقال أن تلك الحالة من انتصارات الرياضة المصريه ما هى الا إنعكاس من الحالة التى تعيشها مصر من حصاد فى كل نواحي الحياة والتقدم على كافة المستويات وأننا ننتظر من الفرق المصرية المشتركة فى الأولمبياد بتحقيق ميداليات ورفع علم مصر ونسيان عبارة التمثيل المشرف وحسب .

وأشار محمود حسين، إلى أن مصر مليئة بالشباب المميز فى كافة المجالات داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل شر وسوء

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بدوره توجه النائب حسين أبو جاد، بالتهنئة إلى المنتخب الوطني لكرة اليد لحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لاوليمبياد طوكيو.

ووصف " أبو جاد " فى بيان له اصدره أداء لاعبى الفريق المصرى بالبطولى مشيدا بهذا الإنجاز الذي يعكس العزيمة والإصرار والإرادة لدى هذا الجيل من شباب مصر، والذي يضاف للإنجازات المتلاحقة لكرة اليد المصرية، مطالبا الحكومة تقديم جميع انواع الدعم لهذا الفريق الذى انتزع كاس الامم الافريقية مؤكدا انه يستحق التأهل لأولمبياد طوكيو.