شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل فعاليات "أنت عظيمة": "التأهيل للعمل السياسى هدفنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، فى محافظة السويس، فعاليات مبادرة "أنت عظيمة"، ونظمت ندوة بعنوان" تأهيل كوادر المرأة للعمل الحزبي"، وأكد أحمد خشالة، أمين الحزب، على الحرص على الوصول لأكبر عدد من الكوادر النسائية فى المجتمع السويسى وتأهيلهن للعمل السياسى، مشيرا إلى العمل على تذليل الصعوبات أمامهن وعقد ورش عمل دورية لهن.

ومن جانبه، قالت وفاء سليمان أمينة المرأة بالمحافظة، أن دور المرأة هام فى كافة الأنشطة المجتمعية والسياسية والخدمية، مؤكدة أن المرأة فى حزب مستقبل وطن تعمل ضمن خطة مركزية لها أهداف عامة.

وأكد أبو الوفا بشير، الأمين المساعد للحزب، على الاهتمام الذى يوليه الحزب للمرأة، مشيرا إلى أنها تمثل 70% من الكتلة الانتخابية.

وأوصت الندوة بأهمية وجود أكاديمية لتأهيل كوادر المرأة للعمل داخل الحزب وأهمية الفاعليات التى تطلقها الأمانة فى مجالات التوعية بتنظيم الأسرة ومحو الأمية والتأمين الصحى الشامل.

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كما نظم الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة القليوبية، معرضا للملابس الجاهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات، بأسعار مخفضة، والتى تنظمها أمانة كفر شكر بالحزب، بقرية المنشأة الصغرى بكفر شكر، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة لشعب عظيم، وتحت رعاية النائب عاطف ناصر، أمين الحزب بالمحافظة.

وأشار خالد جرامون أمين حزب مستقبل وطن بكفر شكر، على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع هذه الهيئات لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسرة والمساهمة فى تلبية احتياجاتها المعيشية على نحو يسير فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب ومواجهة التحديات والمساهمة فى بناء الوطن وقام بتوجيه الشكر للواء أحمد متوكل على مجهوده فى إنجاح المعرض وتذليل كل العقبات أمامه.

وأشاد المواطنون بما يقدمه المعرض من منتجات بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلتها فى الأسواق لافتًا إلى ضرورة تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دورى بمراكز المحافظة المختلفة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وذلك فى إطار دعم الجهود التى تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لسد احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.











