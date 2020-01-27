الملك يأمر بإعادة 100 مغربي من ووهان الصينية

أعطى الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، تعليماته لإعادة المائة مواطن مغربي، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، الموجودين حاليا ووهان الصيني، إلى أرض الوطن، وذلك بعد انتشار فيروس “كرونا” في المنطقة.

وجاء ذلك في جلسة عمل ترأسها الملك، بالقصر الملكي بالرباط، خصصت لوضعية المواطنين المغاربة الموجودين بإقليم ووهان الصيني، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا.

كما أمر بأن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.

بالإضافة إلى ذلك أمر الملك أيضا، رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين الحاضرين، كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين.

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زحضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

كما حضر الجلسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي.