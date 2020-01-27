البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة آسفي ومولودية وجدة

انتهت المباراة المؤجلة عن الأسبوع الرابع عشر من البطولة الوطنية الاحترافية، التي جمعت اليوم الاثنين، بين فريق أولمبيك آسفي، وضيفه مولودية وجدة، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وافتتح “سندباد الشرق” حصة التسجيل بعد مرور 13 دقيقة على بداية المباراة التي احتضنها ملعب المسيرة بآسفي، عن طريق اللاعب آدم النفاتي، منهيا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ونجح “القرش المسفيوي” خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 67 في تعديل الكفة بواسطة القائد محمد المورابيط، غير أن فرحته بهذا الهدف لم تدم أكثر من 4 دقائق، حين أعاد إسماعيل خافي التقدم للضيوف، بعد متابعته لركلة الجزاء التي نفذها، وصدها ماجيد مختار حامي عرين صاحب الأرض.

وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز المولودية، احتسب حكم اللقاء سليمان العاطيفي، ركلة جزاء للأولمبيك، أسكنها بنجاح أمادو سماكي في شباك الضيوف، قبل أن تعلن صافرة العاطيفي عن نهاية المواجهة بلا غالب ولا مغلوب.

وأضاف كل فريق عقب هذا التعادل نقطة إلى رصيده، حيث أصبح مولودية وجدة يمتلك 24 نقطة في الرتبة الثالثة، متقدما بفارق 7 نقاط عن أولمبيك آسفي صاحب المركز العاشر.