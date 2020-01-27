اتحاد طنجة يقدم مدربه الجديد بيدرو بن علي

قدم فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، اليوم الاثنين، مدربه الجديد بيدرو بن علي، بعدما تعاقد معه الفريق الأزرق خلفا لهشام الدميعي، الذي قدم استقالته الخميس الماضي.

وكان الحساب الرسمي لـ”فارس البوغاز” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، نشر أمس الأحد، صورة لبن علي، أرفقها بتعليق أكد من خلاله، تعاقده مع المدرب الجديد لمدة موسم ونصف.

ويساعد بن علي في مهمة، خوسي دافيد كمساعد أول، وأحمد صالح مساعد ثاني، بينما يتولى محمد بيسطارة مهمة مدرب الحراس، وإريك بينيدو مدربا للياقة البدنية.

ويحتل اتحاد طنجة، المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، برصيد 10 نقاط، جمعها الفريق من انتصارين، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 7 مناسبات.

وأحرز الخط الأمامي لـ”فارس البوغاز” 7 أهداف، كثاني أضعف هجوم بعد رجاء بني ملال الموقع على 6 أهداف، في حين اهتزت شباكه خلال 19 مناسبة.