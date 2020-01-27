العثماني: “هدفنا أن لا يبقى سقي ملاعب الغولف إلا بالمياه المعالجة”

حل رئيس الحكومة، ظهر اليوم الاثنين، في جلسته الشهرية للأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، للحديث عن السياسة المائية.

وتحدث العثماني عن توجه حكومته نحو إدماج المراكز المحلية للإمداد بالماء الصالح للشرب بالمنظومة الوطنية، حتى يتم تفادي خطر شح المياه، الذي يمكن أن يصيب بعض المناطق، ويتم إمدادها من الشبكة الوطنية.

وأوضح العثماني، أن عدد محطات المياه المعالجة بلغ 140 محطة، وسط طموح أن تصبح كل المياه معالجة بشكل ثلاثي، وصالحة للسقي، وقال: “هدفنا أن لا يبقى سقي ملاعب الغولف إلا بالمياه المعالجة”.

وكان العثماني قد عرض، قبل أيام، أمام الملك محمد السادس البرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشروب، ومياه السقي 2020-2027، حيث تقدم كل من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الداخلية، بعروض أمام الملك.

وتسعى الحكومة إلى تنمية العرض المائي، لاسيما من خلال بناء السدود، وتدبير الطلب، وتثمين الماء، خصوصا في القطاع الفلاحي، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، والتواصل، والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد استعمالها.