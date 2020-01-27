البطولة الاحترافية.. آسفي لإنهاء عقدة 12 عاما والمولودية لتعزيز مركزه الثالث

يستقبل اليوم الاثنين، فريق أولمبيك آسفي ضيفه مولودية وجدة، على أرضية ملعب المسيرة، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الرابع عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.

ويسعى صاحب الأرض إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما عاد الخميس الماضي، بانتصار ثمين من طنجة أمام مضيفه الاتحاد، وذلك من أجل فك عقدة الفوز على المولودية، الذي لم يتحقق منذ 12 عاما.

ويعود آخر انتصار لـ”القرش المسفيوي” على “سندباد الشرق” إلى فبراير 2008، بثلاثة أهداف لواحد، برسم مباريات الجولة الـ19 من بطولة موسم 2008/2007، ومنذ تلك المباراة، التقى الفريقان في 6 مواجهات، 2 منها انتهت بفوز المولودية، وخلصت 4 إلى التعادل.

أما الفريق الوجدي، يتطلع إلى العودة بنتيجة إيجابية تمكنه من تعزيز مركزه الثالث في جدول الترتيب، علما أنه يمتلك 23 نقطة، متقدما بفارق 7 نقاط عن الأولمبيك صاحب الرتبة الـ12.