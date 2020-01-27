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غاريث بيل يسابق الزمن للعب في الديربي

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق لمباراته المقبلة أمام نظيره ريال سرقسطة، والمقررة بعد غد الأربعاء، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن نجم ريال مدريد غاريث بيل، تدرب بشكل منفرد، بجانب الثنائي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد اللذين يواصلان عمليات إعادة التأهيل.

وأضافت أن غاريث بيل الذي عانى من إصابة في الكاحل، من المتوقع أن يغيب عن مباراة ريال سرقسطة.

ومن المتوقع عودة بيل في لقاء الديربي أمام الجار أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ولفتت الصحيفة إلى أن هازارد لن يغيب عن مباراة الكأس أمام سرقسطة فقط، بل سيستمر غيابه عن لقاء الديربي، موضحة أن الملكي يستهدف عودته على مباراة ضد مانشستر سيتي.

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