مدرب برشلونة يختار بديلا لتعويض غياب سواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، قراره بشأن إمكانية التعاقد مع مهاجم لتعويض نجم الفريق، الأوروغواياني لويس سواريز، الذي يعاني من إصابة ستحرمه من اللعب حتى نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيتين أعطى موافقته على القائمة النهائية للمرشحين لتعويض سواريز، وعلى رأسها رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا، والذي يملك كل المواصفات التي طلبها مدرب البلوغرانا.

وأضافت الصحيفة "سيتين فضل رودريغو لأنه يلعب في الليغا وسيتأقلم بسرعة مع الفريق، مما جعله متقدمًا على المرشحين الآخرين مثل كريستوف بيونتيك لاعب ميلان".

وأشار التقرير، إلى أن سيتين منح موافقته على الخيارات الأخرى، التي حددتها الإدارة الفنية للنادي حال فشل التعاقد مع رودريغو مورينو.

يذكر أن تقارير أكدت أن قائمة المرشحين لصفقة خليفة سواريز تضم بجانب مورينو وبيونتيك، نجم آرسنال بيير إيميريك أوباميانغ.