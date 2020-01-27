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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط السورية تعلن استهداف الإرهابيين للمرابط البحرية في طرطوس والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة النفط السورية ضرب المجموعات الإرهابية للمرابط البحرية في بانياس بمحافظة طرطوس عبر زرع عبوات ناسفة بواسطة الضفادع البشرية".
وقالت الوزارة في بيان نشرته في موقع "فيسبوك" إن "الإرهابيين والمحور الداعم لهم استهدفوا مجدداً قطاع النفط في سوريا بضرب المرابط البحرية في بانياس من خلال زرع عبوات ناسفة بواسطة ضفادع بشرية".
وأضافت الوزارة أن " الكوادر الفنية باشرت على الفور بتقييم الأضرار الناجمة عن الاستهداف للبدء بعمليات الإصلاح ووضعت خططا بديلة لتأمين استمرار عمل المصب للنفط الخام وكافة المشتقات الأخرى".
وكانت النفط السورية قد أعلنت في بيان في حزيران/ يونيو العام الماضي عن عملية تخريبية مماثلة استهدفت خطوط المرابط النفطية في بانياس".
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