- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس كورونا بأفريقيا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يناير 2020
صورة أرشيفية
تحقق السلطات الصحية في دولة أفريقية في حالة اشتباه في إصابة طالب قادم من الصين بفيروس كورونا الجديد، حسبما أعلن مسؤولون في وزارة الصحة اليوم الإثنين.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن الطالب الذي وصل إلى دولة ساحل العاج، يخضع للفحص، وهو أول حالة في القارة السمراء يشتبه في إصابتها بالفيروس القاتل، الذي أودى بحياة العشرات، وأصاب قرابة 3 آلاف حتى الآن.
وقالت وزارة الصحة والنظافة العامة في بيان، إن الطالب البالغ من العمر 34 عامًا، سافر من بكين إلى مطار فيليكس هوفويت بوانيي الدولي في أبيدجان، السبت، وكان يعاني من السعال والعطس وصعوبة في التنفس.
وأضافت، أنه تم نقل الطالب إلى مكان آمن فور وصوله إلى المطار، وهو يخضع الآن للمراقبة الطبية، وترجح السلطات أن يكون المريض مصابًا بالتهاب رئوي وليس فيروس كورونا الجديد، لكن التشخيص النهائي سيتم بعد تحليل نتائج التحاليل.
من جانبه، قال، مدير برنامج الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ميشيل ياو، إن المنظمة نصحت وزراء الصحة في المنطقة بتفعيل الفحص القياسي للإنلفونزا في المطارات للمسافرين القادمين من الصين.
ولقى نحو 80 شخصًا حتفهم في الصين بعد الإصابة بالفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة في مقاطعة هوبي الصينية، فيما أصيب نحو 2880 شخصًا في أنحاء متفرقة من العالم، لكن أغلبيتهم (2820) في الصين.
وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.
ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس كورونا بأفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.