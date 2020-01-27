سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 11 دقيقة - 8:49 مساءً, 27 يناير 2020 م
المناطق_الرياض
العالم الذي تعامل مع العراق قبل انتفاضة نوفمبر 2019، يرى بان شعبه خاضع لإيران وأن الدخول للعراق يكون من طهران وليس من بغداد، والعالم الذي تعامل مع العراق بعد انتفاضة نوفمبر 2019، يرى بان شعبه اليوم ثائر ضد إيران، وغاضب لان الدخول للعراق ليس من بغداد.
كما أثبتت انتفاضة نوفمبر أن العراق بات ميدان لطهران، وأن كل مشاكل العراق وشيعته العرب خاصة هو ثالوث الشر إيران والأحزاب الإرهابية الموالية لإيران والحشد الشعبي الإرهابي ويدل على ذلك تصريح المليشيات الإيرانية الإرهابية داخل العراق بولائها لإيران، واعتبار العراق مجرد ولاية تابعة لإيران حيث ترفع تلك المليشيات صور زعماء إيران داخل العراق.
وليس هذا فحسب فالمليشيات الإيرانية الولاء العراقية التمويل والمتمثلة بأحزابها السياسية ومعها نواب البرلمان الذين وصلوا بالتزوير بانتخابات 2018 تقوم بقمع التظاهرات الشبابية وقتل النشطاء واغتيالهم بالشوارع، وتعذيب واغتصاب المتظاهرين والمتظاهرات بعد خطفهم.
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