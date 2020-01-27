شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء قصف حوثي لسوق في تعـز والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا, مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين تم إسعافهم لتلقي العلاج.
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