شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء قصف حوثي لسوق في تعـز والان نبدء بالتفاصيل

قُتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون اليوم بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية. وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" : إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا, مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين تم إسعافهم لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 مدنيين جراء قصف حوثي لسوق في تعـز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.