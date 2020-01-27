شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستقبل طائرات "الرحمة" لعلاج المرضى اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخارجية المصرية أن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة القادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية. وقالت في بيان اليوم: إن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والإسهام في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن.

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