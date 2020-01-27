بالوثيقة.. الهيئة القضائية للانتخابات تخاطب مجلس المفوضية بشأن عدم وجود محكمة اتحادية مكتملة

تنشر الخليج 365، بالوثيقة مخاطبة الهيئة القضائية للانتخابات لمجلس المفوضية بشأن عدم وجود محكمة اتحادية مكتملة. وأكدت الهيئة بحسب الوثيقة، أن "نتائج الانتخابات القادمة ستكون ناقصة الاجراءات الدستورية لعدم وجود محكمة اتحادية مكتملة النصاب تتولى المصادقة على النتائج".

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