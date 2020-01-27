ترامب: الكثير من الدول العربية وافقت على صفقة القرن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الكثير من الدول العربية وافقت على خطة السلام". وأضاف ترامب أن "خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) ستحقق الكثير للجميع"؛ حسب "رويترز". وقال ترامب: "لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في صالحهم". وأدلى الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.



وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش). وقال ترامب إن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) غدا الثلاثاء ظهرا بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش).

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