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مقتل شخص باطلاق نار شرقي الديوانية

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افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل شخص باطلاق نار شرقي محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا قتل، مساء اليوم، بطلق ناري في حي الزيتون شرقي بالديوانية".

 

يذكر أن الديوانية تعد من المحافظات المستقرة امنياً، إلا أنها تشهد بين فترة واخرى تسجيل حالات قتل وخطف في مناطق عدة.

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