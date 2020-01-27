الحكيم: ما حصل في ساحة الحبوبي يمثل انتكاسة جديدة بالتعامل مع ملف التظاهرات

اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، ما حصل في ساحة الحبوبي بانه يمثل انتكاسة جديدة بالتعامل مع ملف التظاهرات.
وأعرب عن "استنكاره بشدة هذه الجريمة"، مطالباً الحكومة والبرلمان بـ "الاسراع في تشكيل لجنة تحقيقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء الحادث وتقديمها للعدالة".
وأوضح الحكيم، :"إذ نجدد التاكيد على ان حماية المتظاهرين من واجب الحكومة نهيب بالمتظاهرين الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية بغية فرز المندسين الساعين لحرف المسار السلمي للتظاهرات المطلبية".
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