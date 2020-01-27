الحكيم: ما حصل في ساحة الحبوبي يمثل انتكاسة جديدة بالتعامل مع ملف التظاهرات

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما حصل في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ذي قار من اعتداء على المتظاهرين وتعريضهم للرصاص الحي واحراق خيم اعتصامهم يمثل انتكاسة جديدة في التعامل العملي المطلوب مع ملف التظاهرات".وأعرب عن "استنكاره بشدة هذه الجريمة"، مطالباً الحكومة والبرلمان بـ "الاسراع في تشكيل لجنة تحقيقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء الحادث وتقديمها للعدالة".

وأوضح الحكيم، :"إذ نجدد التاكيد على ان حماية المتظاهرين من واجب الحكومة نهيب بالمتظاهرين الحفاظ على سلمية احتجاجاتهم والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع الاجهزة الامنية بغية فرز المندسين الساعين لحرف المسار السلمي للتظاهرات المطلبية".

