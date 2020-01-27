- 1/2
- 2/2
2020-01-27 | 18:16
1,206 مشاهدة
استكملت مباريات ذهاب دور "Playoff" الدوري الممتاز لكرة السلة، اليوم الاثنين، باقامة مباراتين على قاعة دهوك.
اما في المباراة الثانية، انتهت مواجهة دهوك امام نفط الجنوب بالتعادل 59-59، بحسب القانون الدولي للعبة، حيث انتهت المواجهة دون اللجوء الى الاوقات الاضافية.
وكان الدور، قد شهد مباراتين امس الاحد، حيث تغلب الشرطة على الكهرباء 78-71 فيما فاز التضامن على الميناء بنتيجة 66-62.
وستنطلق مباريات اياب الدور يوم غدٍ الثلاثاء بمواجهة الكهرباء والشرطة والتضامن والميناء، فيما تستكمل المباريات يوم الاربعاء المقبل، عندما يواجه زاخو النفط ويلاعب نفط الجنوب فريق دهوك.
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج اليوم الثاني من 'Playoff' السلوي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.