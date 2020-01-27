نتائج اليوم الثاني من 'Playoff' السلوي الممتاز

في المباراة الاولى تغلب فريق النفط على زاخو بنتيجة 86-60، في مواجهة شهدت التوقف لاكثر من مرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

اما في المباراة الثانية، انتهت مواجهة دهوك امام نفط الجنوب بالتعادل 59-59، بحسب القانون الدولي للعبة، حيث انتهت المواجهة دون اللجوء الى الاوقات الاضافية.



وكان الدور، قد شهد مباراتين امس الاحد، حيث تغلب الشرطة على الكهرباء 78-71 فيما فاز التضامن على الميناء بنتيجة 66-62.

وستنطلق مباريات اياب الدور يوم غدٍ الثلاثاء بمواجهة الكهرباء والشرطة والتضامن والميناء، فيما تستكمل المباريات يوم الاربعاء المقبل، عندما يواجه زاخو النفط ويلاعب نفط الجنوب فريق دهوك.