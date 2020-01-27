وزير النقل يعلن تخصيص طائرة لنقل الطلبة وعوائلهم من الصين الى العراق

وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "خصصنا احدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لاعادة الطلبة العراقيين وعوائلهم من الصين الى العراق بشكل مباشر دون ترانزيت، وهذه المرة الاولى التي يكون فيه خط طيران مباشر من هذه المدينة، كان ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة الصحة العراقية لتجهيز الطائرة بطاقم صحي لاجراء الفحوصات اللازمه لجميع الوافدين والتأكد من سلامتهم كاجراء وقائي وذلك لظهور مرض فايروس كورونا في الصين".وتابع، "تم التواصل ايضا مع وزارة الخارجية وكذلك السفارة العراقية في بكين لتهيئة كافة المستلزمات الضرورية لنقل الطلاب والمواطنين العراقيين بأسرع وقت ممكن".

واصدرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، بياناً بشأن فايروس كورونا الجديد، مؤكدة اتخاذ عدة قرارات تخص الإجراءات الوقائية في جميع المنافذ وإكمال الاجراءات اللازمة لنقل الجالية العراقية الموجودة في مدينة اوهان الصينية إلى بغداد.