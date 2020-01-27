خلال ساعات.. إريكسن 'إنتريستا'

وأنهى المسؤولون في إنتر ميلان وصيف الدوري الإيطالي ، جميع المفاوضات مع توتنهام ولم يتبقَ فقط سوى خضوع إريكسن إلى الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي.

ومن المتوقع أن تُعلن عن الصفقة رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة، لينضم إلى كتيبة المدرب أنطونيو كونتي، التي تنافس على لقب الدوري والكأس في الموسم الحالي.



وكانت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية كشفت في الساعات القليلة الماضية عن قيمة الصفقة، وأكدت أن إريكسن سينتقل إلى إنتر ميلان مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز إضافية.

الجدير بالذكر أن إريكسن كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولكن إنتر ميلان حسم الصفقة لصالحه في الأيام الأخيرة.