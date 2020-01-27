تسجيل ثماني حالات اختناق واصابة قرب الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بتسجيل ثماني حالات اختناق واصابة بين المتظاهرين قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بكثافة بالقرب من الخلاني وسط لاالعامصة بغداد". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "تسجيل ٨ حالات اختناق واصابة بين المتظاهرين المتواجدين هناك".

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