فتح الله غولن لأردوغان: يداك ملطخة بالدماء

قال الداعية التركي، الذي يعيش في منفى اختياري الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الإثنين، إن يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملطخة بدماء الليبيين والسوريين.

وقال غولن، الذي عن صمته، خلال مقابلة مع صحيفة "لا تريبين دو جنيف" السويسرية الناطقة بالفرنسية، إن يد أردوغان ملطخة بالدماء في سوريا وليبيا، متوقعاً أن يلاقي مصير ديكتاوري العالم مثل الزعيم النازي أدولف هتلر، والديكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين.

وأضاف أن أردوغان يحاول لعب دورا على الساحة الدولية للفت انتباه الشعب التركي وللهروب من الأزمات الداخلية التي تعاني منها تركيا.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، رأى غولن أن "الجيش التركي يلعب دورًا سلبيًا في الأزمة الليبية بدعم التنظيمات الإرهابية، وذلك بسبب رغبة أردوغان في أن يتطلع لأن يكون الزعيم الجديد للعالم الإسلامي".



وتساءل غولن" كيف يمكننا المطالبة بمثل هذه المكانة عندما ندعم ونشجع الأعمال التي تؤدي إلى مواجهات بين المسلمين ببعضهم؟"، مضيفاً أن "أردوغان محاصراً في تناقضاته".

واعتبر غولن أن تقارب أردوغان من تنظيم الإخوان يأتي من منطلق المبدأ الميكافيلي الذي يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، موضحاً أن تنظيم الإخوان الإرهابي فقد قوته في المنطقة، وأن أردوغان سوف يخذل عناصره وسيتخلى عنهم بسرعة".





وقال غولن:"جميع الديكتاتوريين النرجسيين أو الطغاة مثل هتلر أو ستالين ينتهي بهم الأمر بشكل سيء"، متوقعا أن يعاني أردوغان من نفس المصير.

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ويرى غولن أن سبب الأزمة الحالية في تركيا تعود إلى أن أردوغان متأثراً بمشاعر الغيرة والكراهية والانتقام، كما أن حكومته تغرق في "جنون العظمة".

وتابع:" لكن يمكننا أن نرى النتيجة في سوريا، فأردوغان قاتل لأنه يدعم التنظيمات الإرهابية"، موضحاً أن"أردوغان مسؤولاً عن كل ماحدث في سوريا، ووقع آلاف القتلى وملايين المشرديين.. إنه مسؤول عن كل الأشياء الفظيعة ويداه ملطخة بالدماء".

وعن سبل الخروج من الأزمة السورية فقال غولن: "علينا إيجاد اتفاق للمضي قدمًا نحو الديمقراطية ودعم عملية التحول الديمقراطي التدريجي في سوريا؛ وإذا لزم الأمر، مساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على أن يبقى رئيسًا لولاية أو فترتين، ولكن من خلال ضمان تمثيل كل مجموعة من الأغلبية أو الأقلية في البرلمان. لكنهم تجاهلوا نصيحتي".

وحول تلويح أردوغان بالانسحاب من منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" قال غولن:" يبدو أن أردوغان يناور، لكنها في الحقيقة إنها خدعة وابتزاز"، موضحاً أن أردوغان لا يستطيع الاستغناء عن الغرب، فهو يحتاجهم لحماية نفسه، ولكنه يستخدم هذا الخطاب لخداع أنصاره.

وبالنسبة لملف انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، رأى غولن أنه في ظل تلك الحكومة الاستبدادية التي يقودها أردوغان، لا أرى كيف سيكون من الممكن أن تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي".



وتابع:" لا يوجد شيء يمكن توقعه من الناس الذين يبقون أنفسهم في السلطة من خلال العنف والكراهية والانتقام"، موضحاً أنه "في عيون فرنسا وألمانيا، فتركيا فقدت كل مصداقيتها في الوقت الحالي".

وأوضح غولن أنه "لم يكن لحركة (خدمة) Hizmetالتي أسستها منذ سنوات، علاقات وثيقة معه، ولكن أردوغان بدأ بزعم مشاركته أفكارنا حول الديمقراطية، كما أدعى بالتوافق مع التزاماتنا ولكن بمجرد وصوله إلى السلطة، أظهر وجهًا مختلفًا تمامًا"، مضيفاً:"أردوغان يعتبرني عدوه الأول، في حين أني لم اعتبره كذلك، وسبب عدائنا أني طلبته فقط أن يفي بوعوده أمام الشعب التركي".

وقالت الصحيفة السويسرية في مقدمه الحوار، رغم كونه رجلاً في الـ78 من العمر( غولن) إلا أن أردوغان ينظر إليه على أنه يشكل تهديداً على حكمه.

وأضافت:" طلبت أنقرة من واشنطن مراراً تسليمه بزعم وقوفه وراء الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو/تموز 2016، وهو اتهام ينفيه غولن بشكل قاطع".

وأضافت الصحيفة:" لقد بذلت الحكومة التركية كل ما في وسعها للانسحاب من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، فلم يعد بإمكان الأتراك المتضررين من حكم أردوغان الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي من المقرر أن يبحث حالة تركيا، غداً الثلاثاء، في جنيف كجزء من المراجعة الدورية الشاملة على أمل رؤية أردوغان يمثل أمام هيئة تابعة للأمم المتحدة.