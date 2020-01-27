قمة ثلاثية بأسمرا تؤكد ضرورة مكافحة الإرهاب وتهريب البشر

جانب من القمة التي جمعت القادة الثلاثة

اتفق زعماء أثيوبيا وأريتريا والصومال على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بشأن مكافحة التهديدات المشتركة، لاسيما قضايا الإرهاب والأسلحة والاتجار بالبشر والمخدرات.

وبحسب بيان مشترك عقب القمة التي عقدت بالعاصمة الإريترية أسمرة بحضور رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ، والرئيسان الإرتيري أسياس أفورقي،والصومالي محمد عبدالله فرماجو، أكد الأطراف المشاركة مواصلة تعاونهم المشترك في كافة المجالات.





وأجرى الزعماء الثلاثة مناقشات صريحة وواسعة بشأن الأوضاع في بلدانهم، وقضايا منطقة القرن الأفريقي، وجددو نيتهم التعاون حول تطورات منطقة القرن الأفريقي وإلتزامهم بالاتفاق الثلاثي الموقع في سبتمبر 2018.

ولفت البيان إلى أن القمة ناقشت مدى تنفيذ الاتفاقيات السابقة، واعتمدوا خطة عمل مشترك لعام 2020 وما بعده تركز على معالجة التهديدات المشتركة.

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وأوضح أن القادة المشاركين أكدوا التزامهم بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة، من خلال تسخير الموارد البشرية والطبيعية الحالية ، لتحقيق تطلعات شعوبهم.







واتفق القادة الثلاثة على تعزيز جهودهم المشتركة على المستوى الإقليمي، من خلال بناء وتحديث وربط البنية التحتية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشهدت العاصمة الإرترية أسمرة، اليوم الإثنين، قمة ثلاثية للرئيسان الأريتري أسياس افورقي والصومالي محمد عبدالله فرماجو ، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ، حول التعاون والتكامل بين دول القرن الأفريقي وتعزيز السلام والاستقرار في هذه المنطقة.



وتعد هذه القمة هي الثالثة التي تجمع بين آبي أحمد وأفورقي وفرماجو منذ عودة العلاقات بين البلدان الثلاثة.

وتأتي مساعي تعزيز التعاون الإقليمي بعد إعلان "السلام والصداقة" بين أديس أبابا وأسمرا في 9 يوليو/تموز 2018، منهيا الحرب بين البلدين.