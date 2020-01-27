وزير الخارجية السعودي: لا يمكن للإسرائيليين زيارة المملكة حاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن حاملي جوازات السفر الإسرائيلية لا يمكنهم زيارة المملكة حالياً.
وبحسب تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال الأمير فيصل إن "السياسة السعودية ثابتة، ولا توجد علاقات مع إسرائيل".
وأضاف وزير الخارجية السعودي، الذي لا تقيم بلاده علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، أنه "لا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن".
وأمس الأحد، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح لرعاياها بالسفر إلى السعودية لأهداف محددة؛ من بينها "التجارة كالاستثمار واللقاءات التجارية لمدة أقصاها تسعة أيام".
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