عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حركة طالبان تعلن مسئوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية

الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت حركة طالبان الإفغانية، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن إسقاط طائرة أمريكية في أفغانستان، كانت طائرة أمريكية على متنها 83 شخصا قد سقطت في عززززإقليم غزنة جنوبي أفغانستان، وهي تابعة للقوات الخاصة الأميركية.

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وقال عارف نوري، المتحدث باسم مكتب حاكم إقليم غزنة الأفغاني "إنّ الطائرة التي تحطمت اليوم الأثنين ليست مدنية أفغانية بل تعود لشركة أجنبية، وأن كل من على متنها احترقوا، ولم يتم التعرف على الجثث، باستثناء جثتي الطيارين".

وفي وقت سابق تحدثت مصادر قبلية عن سقوط الطائرة واشتعال النار في موقع الحادث، وقالت إنها تابعة لشركة أريانا الأفغانية للطيران، وعلى متنها 110 أشخاص، في مديرية ديك بإقليم غزنة جنوبي أفغانستان.

لكن شركة "أريان"ا نفت أن تكون الطائرة التي سقطت في غزنة تابعة لها، وأكدت الخطوط الجوية الأفغانية "أريانا" في بيان لها، أن جميع طائراتها بخير، لافتة إلى سلامة جميع رحلاتها، وذلك ردًا على ما تم تداوله عن سقوط طائرة تابعة لها شرقي البلاد، وقالت الشركة الأفغانية، في بيان لها، إن كل الرحلات الجوية وصلت إلى وجهتها.