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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير جنوب السودان بالخرطوم: تطورات أبيي تحظى باهتمام قيادتي البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
قال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت، إن تطورات الأحداث في منطقة أبيي (الحدودية بين السودان وجنوب السودان وكانت شهدت أعمال عنف أسقطت قتلى وجرحى) تحظى باهتمام كبير ومتابعة من قيادتي البلدين.
ومنح رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، سفير جنوب السودان لدى الخرطوم -خلال لقائهما اليوم الاثنين- وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأثنى سفير جنوب السودان على التطورات التي تشهدها علاقات البلدين، موضحًا أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية.
وأعرب عن شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي وجده من السودان حكومة وشعبًا خلال فترة عمله في السودان؛ مما مكنه من أداء مهامه على الوجه الذي يرضيه، متمنيًا دوام السلام والاستقرار لشعب السودان.
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