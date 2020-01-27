عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الإيرانية :خطة ترامب للسلام فى الشرق الأوسط بأنها أوهام

الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط

بأنها "أوهام"، وذلك في تغريدة له اليوم الاثنين. وقال ظريف "بدلا من ’صفقة القرن’ الغارقة في الأوهام، والتي سيكتب لها النهاية في لحظة إعلانها، فإن من

الأفضل أن يقبل من يصفون أنفسهم بأنهم ’أبطال الديمقراطية’ بحل إيران الديمقراطي الذي اقترحه (الزعيم الأعلى)

آية الله علي خامنئي: استفتاء يقرر بموجبه الفلسطينيون كلهم، مسلمون ويهود ومسيحيون، مستقبلهم". وكان ترامب أعلن الاثنين أن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر غد

الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

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كما سبق وان هددت إيران بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووى، جاء ذلك على لسان مكتب روحانى وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى NPT، حال تمت إحالة الملف النووى الإيرانى لمجلس الأمن، وبحسب مواقع إيرانية قال ظريف: "خطوات تقليص الإلتزامات (بموجب الاتفاق النووى) انتهت، لكن إذا واصل الأوروبيون سلوكهم غير اللائق أو أحالوا ملف إيران إلى مجلس الأمن، فسوف ننسحب من معاهدة منع الانتشار النووى".

وحذر اعلام طهران من هذه الخطوة ورأت صحيفة آرمان أن طهران سيسير علي طريق العزلة الدولية، وقالت فى تقريرها "في حال الانسحاب إذا احتفظت طهران بأنشطتها النووية السلمية لن يصدق المجتمع الدولى سلمية البرنامج النووى" ، بالإضافة إلى ذلك سيحدث اجماع عالمى ضد إيران وستخسر حلفاءها، لأن روسيا والصين سيكونا جزءا من هذا الاجماع ، وبحسب الصحيفة ستتحول إيران لبلد معزول دوليا وعليها أن تواجه تداعيات هذه العزل.

و حذرعضو لجنة الأمن القومى والسياسة الخارجية حشمة الله فلاحت بيشة من الخطوة، وقال "الأعداء يجبرونا على اتخاذ قرارات انتحارية.. ولا يوجد سببا يدفعنا للانسحاب من معاهدة الانتشار النووى".