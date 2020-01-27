القبض على 73 مهرب للحشيش والقات في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

صرح المتحدث باسم حرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر جمادى الأول من عام 1441 عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1790) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(90) طناً و(65) كيلوغراماً من مادة القات.



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وأضاف المتحدث: تم القبض على المتورطين في المحاولات وعددهم (79) شخصاً، بينهم (61) متهماً من الجنسية الإثيوبية، و(7) متهمين من الجنسية اليمنية، و(5) متهمين سعوديو الجنسية، و(4) متهمين من الجنسية الصومالية، وشخصان مجهولا الهوية وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.