- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز المصالحة الروسي يحذر من تجهيز المسلحين للمواد السامة في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
الخليج 365
أعلن مركز المصالحة الروسي، عن وجود مختبرات في محافظة إدلب لتجهيز المواد السامة يعمل بها مختصون تم تدريبهم في أوروبا.
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، إن المسلحين وأعوانهم من منظمة "الخوذ البيضاء، يعدون لاستفزازات بالمواد السامة في جسر الشغور بمحافظة إدلب.
وجاء في بيان مركز المصالحة، اليوم الاثنين: "وفقا للمعلومات، التي تلقاها مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة من السكان المحليين والمحتجزين من الجماعات المسلحة غير الشرعية، فقد وصل أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" إلى منطقة كفر حمراء بمحافظة حلب، ومعرة ميسرين وإريحا بمحافظة إدلب، في حراسة مسلحي "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا)، وفي حوزتهم حاويات بها غاز الكلور، على الأرجح".
وأضاف أنه وفقا للمعلومات الواردة، يقوم المسلحون بتخزين مواد سامة في منطقة الإذاعة والتلفزيون في مدينتي جسر الشغور وسيراكاب بمحافظة إدلب.
ووفقا لما قاله بورينكوف، فإن العصابات وأعوانهم من منظمة "الخوذ البيضاء" يعدون مرة أخرى استفزازا باستخدام المواد السامة.
وتابع بورينكوف: "إن الهدف من هذا الاستفزازات هو اتهام السلطات السورية في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر مركز المصالحة الروسي يحذر من تجهيز المسلحين للمواد السامة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.