الاشتباه في أول حالة إصابة بفيروس كورونا بأفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020

الخليج 365

تحقق السلطات الصحية في دولة أفريقية في حالة اشتباه في إصابة طالب قادم من الصين بفيروس كورونا الجديد، حسبما أعلن مسؤولون في وزارة الصحة اليوم الإثنين.



وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية، فإن الطالب الذي وصل إلى دولة ساحل العاج، يخضع للفحص، وهو أول حالة في القارة السمراء يشتبه في إصابتها بالفيروس القاتل، الذي أودى بحياة العشرات، وأصاب قرابة 3 آلاف حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة والنظافة العامة في بيان، إن الطالب البالغ من العمر 34 عامًا، سافر من بكين إلى مطار فيليكس هوفويت بوانيي الدولي في أبيدجان، السبت، وكان يعاني من السعال والعطس وصعوبة في التنفس.

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وأضافت، أنه تم نقل الطالب إلى مكان آمن فور وصوله إلى المطار، وهو يخضع الآن للمراقبة الطبية، وترجح السلطات أن يكون المريض مصابًا بالتهاب رئوي وليس فيروس كورونا الجديد، لكن التشخيص النهائي سيتم بعد تحليل نتائج التحاليل.

من جانبه، قال، مدير برنامج الاستجابة لحالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، ميشيل ياو، إن المنظمة نصحت وزراء الصحة في المنطقة بتفعيل الفحص القياسي للإنلفونزا في المطارات للمسافرين القادمين من الصين.

ولقى نحو 80 شخصًا حتفهم في الصين بعد الإصابة بالفيروس الجديد الذي ظهر لأول مرة في مقاطعة هوبي الصينية، فيما أصيب نحو 2880 شخصًا في أنحاء متفرقة من العالم، لكن أغلبيتهم (2820) في الصين.

وأكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس، أن الفيروس الجديد يختلف عن الأنواع السابقة، ويخشى من تسارع قدرته على الانتشار بين البشر.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".