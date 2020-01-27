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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ظريف: صفقة القرن أوهام أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يناير 2020
السعودية نيوز
وصف وزير خارجية إيران خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط (المعروفة بصفقة القرن) بأنها "أوهام".
وقال ظريف في تغريدة على "تويتر": "بدلاً من "صفقة القرن" الوهمية، من الأفضل قبول الحل الديمقراطي الإيراني الذي اقترحه آية الله على خامنئي. استفتاء يقرر بموجبه جميع الفلسطينيين -مسلمين أو يهوديين أو مسيحيين- مستقبلهم".
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعلن غدا الثلاثاء في الثانية عشر (17:00 بتوقيت غرينتش) خطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن العديد من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، وأن الجانب الفلسطيني سيطلع عليها غدا.
وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض برفقة رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الإعلان عن خطة السلام في الشرق الأوسط سيكون بعد ظهر غد الثلاثاء في الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي"، مضيفا "الكثير من الدول العربية وافقت على هذه الخطة، ومن الرائع أن نحقق لها النجاح".
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