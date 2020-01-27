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40 عاما من الغدر الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أماني يماني - مكة المكرمة

40 عاما والغدر الإيراني يتواصل على دول المنطقة عبر اعتداءات ومؤامرات وزراعة الفتن، ورعاية العمليات الإرهابية عبر الحرس الثوري أو وكلائه المنتشرين في عدد من دول الجوار.

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أحداث متشابكة ظهرت مع اندلاع الثورة الخمينية عام 1979، بدأت بحرب مدمرة مع العراق، ومرت بعدد كبير من عمليات القتل والاغتيال والتدمير والفتن والمؤامرات التي تحاك سرا ضد دول المنطقة وحلفائها من الخارج.

وفيما يرتدي المرشد الإيراني وأتباعه عباءة المسكنة ويؤكدون أنهم يدافعون عن أنفسهم ضد العدوان، رصدت «مكة» أبرز الاعتداءات والمؤامرات الإيرانية، وقدمت نماذج على الأفعال الهوجاء التي تسببت في حالة التوتر الحالية.

1979

5 مايو ـ تأسيس الحرس الثوري بقرار من آية الله روح الله الخميني.

18 أغسطس ـ أمر الخميني بالقتال ضد القوميين الأكراد في إيران، واستمر القتال في شمال كردستان حتى سقوط معاقلهم في 3 سبتمبر.

12 نوفمبر - اتهمت الكويت إيران بشن هجوم على مركزها الحدودي مع العراق.

1980

3 فبراير - أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده غير مستعدة للعلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

27 - 29 سبتمبر- زعمت إيران أنها كسرت الحصار العراقي عبر نهر كارون من عبادان إلى الأهواز على الجبهة الجنوبية، وأسرت 3000 جندي عراقي.

1982

12 يونيو - أرسلت إيران فرقة قوامها 1000 من الحرس الثوري إلى لبنان.

19 يوليو - تم احتجاز رئيس الجامعة الأمريكية في بيروت، ديفيد دودج.

12 يوليو - رفضت إيران قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وأبلغ العراق عن هجوم إيراني في اليوم نفسه بالقرب من ميناء البصرة الجنوبي.

1983

أبريل- اشتبهت واشنطن في أن إيران متورطة بشكل غير مباشر في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 63 شخصا في السفارة الأمريكية في لبنان.

1984

23 أكتوبر - انتحاري يهاجم ثكنات قوات حفظ السلام الأمريكية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 241 من مشاة البحرية.

23 يناير - إدارة ريجان تضع إيران على قائمة وزارة الخارجية للحكومات الداعمة للإرهاب.

مارس - خطف حزب الله الرهائن الأمريكيين في بيروت، بمن فيهم رئيس محطة المخابرات المركزية الأمريكية وليام باكلي، الذي توفي في الأسر.

20 سبتمبر ـ الاشتباه في أن حزب الله كان وراء هجوم على السفارة الأمريكية الجديدة في بيروت، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا.

1985

14 أغسطس - شحن صواريخ TOW الأمريكية المضادة للدبابات إلى طهران من إسرائيل، في إطار تبادل الأسلحة الذي قامت به إدارة ريجان.

1986

أكتوبر - هاجمت الولايات المتحدة منصات النفط الإيرانية ردا على هجوم إيراني على الناقلة الكويتية التي تحمل العلم الأمريكي.

1988

14 أبريل - أصيبت فرقاطة حاملة الطائرات الأمريكية صمويل. ب. روبرتس بأضرار بالغة بسبب لغم إيراني.

1992

17 مارس - أدى تفجير انتحاري في بوينس آيرس إلى مقتل حوالي 30 شخصا وجرح أكثر من 300 شخص، وأعلنت جماعة تابعة لإيران وحزب الله مسؤوليتها عن الهجوم.

1994

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6 أبريل - طردت إيران عمالا من جزيرة أبوموسى، وبدأت في نشر الحرس الثوري في جزر أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى.

18 يوليو- إلقاء اللوم على إيران وحزب الله بسبب قصف مركز في بوينس آيرس، أسفر عن مقتل 85 وجرح 300.

1996

6 أبريل - استولى مسؤولو الجمارك البلجيكية على مدفع هاون كبير من شحنة إيرانية من المخللات كانت متجهة إلى ميونخ بألمانيا.

يونيو - تم الاشتباه في قيام إيران بتدبير تفجير أبراج الخبر، وهو مجمع سكني تابع للقوات الجوية الأمريكية في المملكة العربية السعودية في 25 يونيو.

1997

10 أبريل - قضت محكمة ألمانية بأن الحكومة الإيرانية كانت وراء اغتيال أربعة معارضين أكراد في برلين عام 1992.

2007

6 سبتمبر - اعترضت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان شحنة إيرانية كبيرة من الأسلحة موجهة إلى طالبان.

2008

أبريل - الولايات المتحدة تتهم إيران بمواصلة دعمها المزعوم لمتمردي طالبان.

9 يوليو - أجرت إيران تجربة لإطلاق نسخة جديدة من صاروخ شهاب -3 بعيد المدى يصل مداه إلى 1240 ميلا.

2009

1 مايو - صنفت وزارة الخارجية الأمريكية إيران بأنها «الدولة الأكثر نشاطا في رعاية الإرهاب».

22 سبتمبر - نظمت إيران عرضا عسكريا عرضت فيه صواريخها الباليستية «شهاب 3» و «سيجل».

27-28 سبتمبر - أجرت إيران سلسلة من اختبارات الصواريخ كجزء من مناورة عسكرية تسمى عملية النبي العظيم الرابع.

2010

مارس - وقعت إيران وقطر اتفاقية أمنية، تقوم على أساس الحاجة إلى التعاون الأمني ​​ومكافحة الإرهاب.

أغسطس - إيران نجحت في اختبار الجيل الجديد من صاروخ فاتح 110، وهو صاروخ باليستي متوسط ​​المدى بمدى 155 ميلا.

2011

فبراير - أرسلت إيران سفينتين حربيتين عبر قناة السويس لأول مرة منذ ثورة 1979.

4 ديسمبر - استولت إيران على طائرة أمريكية بدون طيار بالقرب من مدينة كشمار الشمالية الشرقية ورفضت إعادتها إلى الولايات المتحدة.

ديسمبر 2011 - يناير 2012 - هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز.

2012

1 نوفمبر - إطلاق الطائرات الإيرانية النيران على طائرة أمريكية بدون طيار فوق الخليج العربي.

4 نوفمبر - فتحت إيران قاعدة بحرية جديدة بالقرب من ثلاث جزر متنازع عليها في الخليج العربي تطالب بها الإمارات.

4 ديسمبر - ذكرت إيران أنها استولت على طائرة أمريكية بدون طيار دخلت مجالها الجوي فوق الخليج، لكن الولايات المتحدة أنكرت هذا الادعاء.

2013

2 فبراير - كشفت طهران النقاب عن مقاتلة قاهر F313 الجديدة، وادعت أنها قد تهرب من الرادارات.

9 مايو - كشفت إيران النقاب عن طائرة بدون طيار قتالية قادرة على المراقبة والاستطلاع والهجوم بالصواريخ.

28 سبتمبر - كشفت طهران عن طائرة ياسر القتالية بدون طيار، وهي مزودة بنظام استطلاع متطور وقادر على اكتشاف الأهداف البعيدة.

2014

13 نوفمبر - أعلنت إيران أنها صممت نسخة عكسية من الطائرة الأمريكية RQ-170 Sentinel بدون طيار، التي استولت عليها في عام 2011.

2015

11 أكتوبر - اختبرت إيران إطلاق صاروخ عماد الباليستي الجديد، ووصفت واشنطن ذلك بانتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي 1929.

14 أكتوبر - سمح الحرس الثوري الإيراني ببث صور نادرة من داخل مستودع صواريخ تحت الأرض.

2016

12 يناير - استولت إيران على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية واحتجزتهما في جزيرة فارسي في الخليج العربي.

23 أغسطس - قامت أربعة قوارب إيرانية صغيرة بمضايقة المدمرة الأمريكية «نيتز»، المدمرة للصواريخ الموجهة في مضيق هرمز.

29 أغسطس - نشرت إيران نظاما دفاعيا من طراز S-300 SAM ، مقدما من روسيا في منشأة فوردو النووية.

2017

9 مارس - أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نجح في اختبار صاروخ باليستي Hormuz 2 في الأسبوع السابق، قادر على ضرب الأهداف العائمة ضمن نطاق 186 ميلا.

13 أغسطس - صوت المشرعون الإيرانيون بأغلبية ساحقة على زيادة الإنفاق على تطوير الصواريخ الباليستية والعمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

23 سبتمبر - أطلقت إيران تجربة صاروخ خرمشهر الباليستي، ومن المحتمل أن يكون هو الصاروخ الذي يبلغ مداه حوالي 2000 كيلومتر، على طراز Hwasong-10 ، الذي نقلته كوريا الشمالية سابقا إلى إيران.

2018

25 يناير - اتهمت إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالسيطرة على 82 ألف مسلح في سوريا.

22 مايو - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على خمسة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، لتقديمهم المساعدة الفنية في مجال الصواريخ الباليستية للقوات الحوثية في اليمن.

22 سبتمبر - هاجم مسلحون عرضا عسكريا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران. وقتل المهاجمون 29 شخصا على الأقل وجرح 70، بمن فيهم جنود من الحرس الثوري ومدنيون.

13 نوفمبر - قال السفير ناثان سيلز، منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب، إن طهران تقدم ما يقرب من مليار دولار سنويا للجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيون ومجموعات في العراق وسوريا.

2019

8 أبريل - اعتبار الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية بدءا من 15 أبريل.

12 مايو -تخريب أربع سفن قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، بينها ناقلتان نفطيتان سعوديتان. 17 مايو - حذر نائب الحرس الثوري الإيراني للشؤون البرلمانية من أن القوات الأمريكية في الخليج معرضة للخطر. 20 مايو - إطلاق صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء ببغداد، وهي منطقة شديدة التحصين تضم مكاتب حكومية عراقية وسفارات أجنبية. 13 يونيو - تعرضت سفينتان أخريان - إحداهما مملوكة لليابان وواحدة مملوكة للنرويج - لهجوم في خليج عمان. 20 يونيو - أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار.14 سبتمبر - تعرضت مرافق بقيق وخريص للقصف في هجوم قبل الفجر، واتهمت إيران بأنها كانت وراءه.نوفمبر- بدء انتفاضة وتمرد في إيران بسبب ارتفاع أسعار البنزين

2020