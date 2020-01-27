في جنازة عسكرية مهيبة.. أهالي دسوق يودعون شهيد القوات المسلحة بهتافات ضد الإرهاب

كتب: ضياء السقا

شيّع أهالي مدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ظهر الإثنين، جنازة الرقيب "محمد ناصر الرشيدي"، شهيد القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء تأديته الواجب الوطني في أحد المداهمات للبؤر الارهابية، في الشيخ زويد، بقطاع رفح شمال سيناء.

الرقيب محمد، في العشرينات من عمره وعُرف عنه دماثة خلقه وتدينه، وكان يحظى بمحبة أصدقائه وجيرانه في منطقة المنشية، بمدينة دسوق.

وخرج جثمان الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة؛ من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، ودُفن في مقابر الأسرة بدسوق، وسط حشد كبير من أهالي المدينة، والذي سيطر عليهم حالة من الحزن.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب، حيث ردد المشيعون هتافات، "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله "، و" الله أكبر.. الله أكبر "، و" لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله "، مطالبين بالقصاص من الإرهابيين القتلة، مطلقين عبارات مؤيدة للجيش والشرطة في حربهم.

من جانبه، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في بيان صادر عن المحافظة، التعازي والمواساة لأسرة الراحل، ولرجال القوات المسلحة، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.

جدير بالذكر أن الجنازة شهدت مشاركة المحافظ، يرافقه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والعميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد معتز البهنساوي، مدير فرع المخابرات العامة بكفرالشيخ، واللواء خالد مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

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