اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض الى ان اقرار الموازنة انجاز لان عدم اقرارها كان سيؤدي الى الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، وانا استغرب المواقف التي كانت تسعى الى تعطيل الموازنة، واوضح ان موقف الحكومة الجديدة كان التريث وعدم اخذ اي موقف.
ولفت فياض في حديث تلفزيوني، الى انه لا يعتقد انه يمكن الطعن بالموازنة، لانه تم ارسالها من الحكومة السابقة وتم اقرارها في العقد العادي للمجلس النيابي.
واوضح ان كتلة المستقبل وضعت الموازنة وشاركت في نقاشاتها، وهم كتلة الوفاء للمقاومة كان همها ان تكون ارقام الموازنة واقعية، ونحن تشددنا في الانفاق وتم تخفيضه 900 مليار.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض اكد ان اقرار الموازنة انجاز: استغرب المواقف التي كانت تسعى الى تعطيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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