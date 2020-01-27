وزير الاتصالات اطلع من كريدية على خطة عمل اوجيرو

استقبل وزير الاتصالات ​طلال حواط​ مدير عام هيئة "​اوجيرو​" ​عماد كريدية​، وأطلع منه على خطة عمل الهيئة والمشاريع التي يتم تنفيذها مع ​وزارة الاتصالات​، كما تمت مناقشة الخطة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي. كما التقى حواط الرئيس التنفيذي لشركة "تاتش" أيمري غوركان والرئيس التنفيذي لشركة "الفا" ​مروان حايك​، وتناول معهما أوضاع الاتصالات وكل مايتعلق بشركتي الخليوي .

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