المشنوق: مشهد دياب وحيداُ بلا وزرائه في مجلس النواب إهانة لرئاسة الحكومة

اشار النائب نهاد المشنوق الى ان الكتل التي شاركت في إقرار الموازنة، ثم صوّتت ضدّها، تحتاج إلى خبراء في فكّ الألغاز والطلاسم. واعتبر ان مشهد رئيس الحكومة حسّان دياب وحيداً على منصّة الوزراء، بلا حكومته، كان اعتداءً جديداً على رئاسة الحكومة وإهانة للبنانيين.
وسأل المشنوق في تصريح له تعليقاً على عدم مشاركته في جلسة الموازنة اليوم، "كيف يتمّ تحويل مشروع موازنة أقرّته حكومة مستقيلة، ليناقشه مجلس النوّاب، أمام حكومة لم تأخذ لا الثقة التقنية من مجلس النواب، ولا ثقة اللبنانيين الذين تظاهروا ضدّها؟"، اضاف قائلا "نشهد اليوم تكريس أعراف جديدة في البلد، وإمعاناً في التفريط بصلاحيات رئاسة الحكومة".
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