طوني فرنجية: نترك للحكومة التقدم بتعديلات للموازنة عبر قوانين مستقلة

أعلن النائب ​طوني فرنجية​ أنه "على الرغم من ملاحظاتنا، صوّتنا لإقرار ​الموازنة​". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار فرنجية إلى أن التصويت لإقرار الموازنة جاء "انطلاقاً من رفضنا العودة للصرف على ​القاعدة​ الإثني عشرية، ونترك للحكومة بعد نيلها الثقة، المجال للتقدم بالتعديلات اللازمة عبر قوانين مستقلّة".

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