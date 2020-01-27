معلوف: مهما كانت الظروف قاسية لا مبرّر لاستخدام الأطفال كدروع بشريّة

اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب سيزار المعلوف الى انه مهما كانت الظروف قاسية لا مبرّر لاستخدام الأطفال كدروع بشريّة!، اطفالنا هم نعمة رزقنا الله ايّاها لنحافظ عليها بدمائنا ونكون دروعهم الفولاذيّة، لا ان نعرّضهم للخطر ونريق دمائهم ونستغّل برائتهم لكسب معركة في حروب الكبار.

ولفت المعلوف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان اطفالنا مكانهم دفء وأمان البيت على تواضعه وفقره لا الشارع. لذا اضع هذا الأب بتصرّف القضاء، وقضيّة هذا الطفل وجميع الأطفال الذين يعيشون في كنف عائلة متهوّرة لا تستحقّ هذه النعمة بتصرّف جميع الوزارات والجهّات المختصّة. أولادكم أبناء الحياة ولا تملكون حقّ سلبهم اياها.