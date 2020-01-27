الديمقراطي: سندعي على مروجي الشائعات حول خلافات مع الوزير مشرفية

أعلنت مديريّة الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، أنها سوف تدعي "على كل من يثبته التحقيق متورطاً في صنع فبركة أخبار تتحدث عن خلافات مع وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي مشرفية".
وفي بيان للحزب الديمقراطي، أشار الحزب إلى أن "أحد المغرضين الموتورين قد قام بالأمس بنشر والترويج لشائعة تتحدّث عن خلافات مع وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور رمزي المشرفية لأسباب وأوهام لا وجود لها إلاّ في مخيّلة مطلقها، وسنتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضدّ كل من يثبته التحقيق متورطاً ليتم محاسبته بالأطر القانونيّة وتحت سقف القضاء.
وتمنّت المديريّة على الوسائل الإعلامية "توخّي الدقّة والحذر من نشر أخبار لا صحّة لها".
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