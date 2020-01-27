الديمقراطي: سندعي على مروجي الشائعات حول خلافات مع الوزير مشرفية

أعلنت مديريّة الإعلام في ​الحزب الديمقراطي اللبناني​، أنها سوف تدعي "على كل من يثبته التحقيق متورطاً في صنع فبركة ​أخبار​ تتحدث عن خلافات مع وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ ​رمزي مشرفية​".

وفي بيان للحزب الديمقراطي، أشار الحزب إلى أن "أحد المغرضين الموتورين قد قام بالأمس بنشر والترويج لشائعة تتحدّث عن خلافات مع وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة البروفسور ​رمزي المشرفية​ لأسباب وأوهام لا وجود لها إلاّ في مخيّلة مطلقها، وسنتخذ صفة الإدعاء الشخصي ضدّ كل من يثبته التحقيق متورطاً ليتم محاسبته بالأطر القانونيّة وتحت سقف ​القضاء​.

وتمنّت المديريّة على الوسائل الإعلامية "توخّي الدقّة والحذر من نشر أخبار لا صحّة لها".