بانو: لخطة حكومية عاجلة وإصلاحات جذرية بنيوية للخروج من الأزمة

أشار عضو "تكتل لبنان القوي" النائب انطوان بانو، إلى أن "شكل إقرار موازنة العام 2020 خطوة إيجابية تساهم في انتظام المالية العامة وقطع الطريق أمام الصرف على القاعدة الإثني عشرية".
واعتبر في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي "أن الإنقاذ المالي والاقتصادي المنشود لا يتحقق إلا بخطة حكومية عاجلة تتضمن إصلاحات جذرية بنيوية، ومستعدون لكل تعاون ممكن للخروج بلبنان من عنق الزجاجة".
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