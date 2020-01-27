أعلن رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​​سامي الجميل​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مشهد جلسة اليوم مع كل ما رافقها من مخالفات واستهتار وقمع، محزن مبكي، وان تغيير المشهد واجب".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: مشهد جلسة اليوم محزن مبكي وتغيير المشهد واجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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